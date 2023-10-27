Леонид Федун не принимал участия в заседании исполкома РФС удаленно

В четверг, 26 октября, в Доме футбола состоялось очередное заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как стало известно «Матч ТВ», бывший владелец «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун не участвовал в мероприятии по видеосвязи.

© Матч ТВ

На заседании были приняты программы развития пляжного футбола и любительского футбола 11х11.

— Федуна давно не видели на заседаниях. Исполком в четверг он пропускал и по ВКС не включался, как говорят, из за отсутствия в России, — рассказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

В августе 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций «Спартака». Федун ушел со всех руководящих позиций в клубе, но сохранил место в исполкоме по квоте президента РФС.