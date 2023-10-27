Кухарчук рассказал, каким литературным персонажем видит Юрана

Нападающий «ПАРИ НН» Илья Кухарчук, который ранее признался, что любит писать стихи, ответил на вопрос о том, каким персонажем он видит главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана.

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В текущем сезоне Кухарчук принял участие в 9 матчах «ПАРИ НН» во всех турнирах. Сергей Юран с апреля 2023 года возглавляет нижегородский клуб.

— Какого литературного персонажа напоминает Юран?

— Этот вопрос поставил меня в тупик. Надо хорошо подумать. Сходу тяжело ответить. Юран явно должен быть добрым персонажем и одновременно агрессивным лидером, — цитирует Кухарчука Sport24.