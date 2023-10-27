Кухарчук рассказал, каким литературным персонажем видит Юрана
Нападающий «ПАРИ НН» Илья Кухарчук, который ранее признался, что любит писать стихи, ответил на вопрос о том, каким персонажем он видит главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана.
В текущем сезоне Кухарчук принял участие в 9 матчах «ПАРИ НН» во всех турнирах. Сергей Юран с апреля 2023 года возглавляет нижегородский клуб.
— Какого литературного персонажа напоминает Юран?
— Этот вопрос поставил меня в тупик. Надо хорошо подумать. Сходу тяжело ответить. Юран явно должен быть добрым персонажем и одновременно агрессивным лидером, — цитирует Кухарчука Sport24.
После 12 туров «ПАРИ НН» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ.