В РФС прокомментировали отношение к чемпионату «Содружество»

«Не боимся ли реакции ФИФА на создание лиги «Содружество»? Комментировать, какая реакция может быть на создание лиги, не имеет смысла. Вы сами знаете, какие реакции могут быть. Что касается самого вопроса, то у нас есть закон о физической культуре и спорте. В соответствии с этим законом министерство имеет право в том числе организовывать определённого физкультурно спортивные и спортивные мероприятия и проводить их на территории нашей страны. Организатором лиги является Минспорт», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».