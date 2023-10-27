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Источник: Сперцян не нужен «Ювентусу», но им интересуются клубы из Германии и Испании

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не интересен итальянским клубам и в частности «Ювентусу», информирует армянский журналист Грач Хачатрян в своих соцсетях.

Источник: Сперцян не нужен «Ювентусу», но им интересуются клубы из Европа
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Согласно сведениям источника, к Сперцяну есть подтвержденный интерес со стороны команд Бундеслиги. Кроме того, прошлым летом с «Краснодаром» по поводу трансфера Сперцяна связывался один испанский середняк.

Ранее в прессе появились слухи о том, что представители «Ювентуса» просматривали полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на матче между сборными Латвии и Армении. Позже в туринском клубе опровергли эту информацию.

В этом сезоне Сперцян принял участие в 13 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 15 млн.

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