Источник: Сперцян не нужен «Ювентусу», но им интересуются клубы из Европа

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не интересен итальянским клубам и в частности «Ювентусу», информирует армянский журналист Грач Хачатрян в своих соцсетях.

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Согласно сведениям источника, к Сперцяну есть подтвержденный интерес со стороны команд Бундеслиги. Кроме того, прошлым летом с «Краснодаром» по поводу трансфера Сперцяна связывался один испанский середняк.

Ранее в прессе появились слухи о том, что представители «Ювентуса» просматривали полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на матче между сборными Латвии и Армении. Позже в туринском клубе опровергли эту информацию.