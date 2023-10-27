Экс-наставник «Зенита» может стать президентом «Порту»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может стать президентом «Порту» в 2024 году. Специалист уже выдвинул свою кандидатуру на пост главы португальского клуба, информирует издание Record.

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Напомним, Виллаш-Боаш был наставником «Зенита» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом он выиграл три трофея, в том числе стал чемпионом России в 2015-м.