«Спартак» отпустит Классена, если Тавареш успешно восстановится после травмы

Московский «Спартак» может оказаться от услуг защитника Леона Классена в том случае, если португалец Томас Тавареш сможет восстановиться от полученной травмы, сообщает сетевой портал «Евро-Футбол.Ру».

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По информации источника, столичный клуб могут рассмотреть вариант с арендой немецкого футболиста в другую команду.

Защитник красно-белых Томас Тавареш получил повреждение передней крестообразной связки во время подготовки к чемпионату Европы вместе с молодежной сборной Португалии.

Классен перешел в «Спартак» из «Тироля» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила 900 тыс евро (по данным Transfermarkt). Контракт защитника с московским клубом истекает в июне 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тыс евро.