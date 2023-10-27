Тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал возможную дисквалификацию Гарначо из-за эмодзи

«В данный момент меня это не беспокоит. Мы ведём переговоры с FA, но что вы видите, и я хочу это подчеркнуть, так это то, что мы едины. Вы видели это по посту Андре», — приводит слова наставника «Манчестер Юнайтед» журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Твиттер).