Источник: Промес пропустит матч «Спартака» с «Факелом» в РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес пропустит предстоящую игру с «Факелом» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Metaratings.

© РИА Новости

По информации источника, Промес остался в Москве и не поехал на матч 13-го тура РПЛ с «Факелом». Напомним, встреча состоится завтра, 28 октября, в 14:00 по московскому времени.

Напомним, 22 октября Квинси Промес был заменён в перерыве матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и клубом «Пари Нижний Новгород». Футболист получил повреждение. Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об успешном ходе восстановления Промеса, однако предупредил, что решение о его участии в матче с «Факелом» будет принято ближе к игре.