Тренер «Монпелье» прокомментировал свою драку с Сако на тренировке

«В раздевалке ничего не произошло, просто небольшая стычка, вот и всё. Потом многое приукрасили. Появляются обстоятельства этой ситуации, которых никогда не существовало. Я чувствую себя хорошо. Да, я чувствую себя прекрасно. Сегодня мне стало лучше, но я не буду об этом говорить», — приводит слова Дер Закаряна RMC Sport.