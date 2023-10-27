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Зарубежный клуб сделал Дзюбе официальное предложение

Президент «Атлетико Сеаренсе» Ари пригласил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу бесплатно выступать за его команду. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

Зарубежный клуб сделал Дзюбе официальное предложение
© РИА Новости

«Пригласить Артема Дзюбу в «Атлетико Сеаренсе»? С удовольствием, это будет топ! Артем, делаю тебе официальное предложение — переходи в мою команду этой зимой или летом, можешь уходить из «Локомотива»! Будем зажигать вместе, как в «Спартаке» в 2010 году. Я и ты — лучшие нападающие России.

Еще Диму Тарасова готов принять с Юрием Газинским. Только есть одно «но»: Артем, денег нет, будешь играть бесплатно», — сказал Ари.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл 10 матчей в чемпионате России и еще три — в Кубке страны, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) является Наир Тикнизян (четыре гола).

Ранее Дзюбу обвинили в проваливании матчей.

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