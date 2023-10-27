Смолов назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»

"Лео Месси. Не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги. Можно красиво увенчать его историю такой наградой. Кто войдет в тройку лучших? Месси, Холанд, Мбаппе. Еще Беллингем заслуживает, он сейчас круто себя проявляет в "Реале", - сказал Смолов.