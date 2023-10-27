Смолов назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»
Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов ответил, кому бы в этом году отдал "Золотой мяч". Его слова приводит "Евро-Футбол.Ру".
Церемония награждения лучшего игрока по версии издания France Football пройдет 30 октября 2023 года.
По версии портала Goal в тройку главных кандидатов на борьбу за трофей являются Лионель Месси ("Интер Майами"), Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"). Но именно аргентинца называют главным фаворитом.
Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.
В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал французский нападающий Карим Бензема.