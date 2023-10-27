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Смолов назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»

Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов ответил, кому бы в этом году отдал "Золотой мяч". Его слова приводит "Евро-Футбол.Ру".

Смолов назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»
© РИА Новости

"Лео Месси. Не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги. Можно красиво увенчать его историю такой наградой. Кто войдет в тройку лучших? Месси, Холанд, Мбаппе. Еще Беллингем заслуживает, он сейчас круто себя проявляет в "Реале", - сказал Смолов.

Церемония награждения лучшего игрока по версии издания France Football пройдет 30 октября 2023 года.

По версии портала Goal в тройку главных кандидатов на борьбу за трофей являются Лионель Месси ("Интер Майами"), Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"). Но именно аргентинца называют главным фаворитом.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал французский нападающий Карим Бензема.

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