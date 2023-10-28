Аршавин рассказал, как «Зенит» может психологически сломать «Краснодар»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча петербуржцев с грозненским «Ахматом» в рамках 13-го тура РПЛ. Также экс-игрок рассказал, как «Зенит» может психологически сломать «Краснодар» перед зимней паузой.

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«Не знаю почему, но так складывается, что «Ахмат» всё время отбирает очки у «Зенита». Характер, боевитость демонстрируют. У «Зенита» в данный период времени нет права на ошибку. «Зенит» должен побеждать, чтобы «Краснодар» не расслаблялся. Важный отрезок, «Зенит» должен всё брать.

И потом выходить на матч с «Краснодаром», даже отставая, но на то количество очков, чтобы после победы, в которую я стараюсь верить, занимать первое место. И «Краснодар» психологически сломается перед зимней паузой.

Как чувствует себя «Зенит» в этой ситуации? Пока уверенность есть. Когда ты выиграл чемпионство пять раз подряд, то всё равно думаешь: «Мы своё возьмем».