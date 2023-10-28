Сон Хын Мин оценил шансы «Тоттенхэма» на победу в АПЛ

«Думаю ли я о титуле? Вовсе нет. У меня есть определённый опыт, поэтому сейчас я не стану заявлять, что мы выиграем чемпионат. Нужно сохранять скромность, ведь сезон только начался. Мы просто хотим идти от матча к матчу, набирая по три очка. Посмотрим, что в итоге из этого выйдет», – сказал Сон в интервью Sky Sports.