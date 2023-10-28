Игрок "Динамо" Тюкавин заявил, что дал бы "Золотой мяч" Мбаппе

"Кому бы я дал "Золотой мяч"? Мбаппе. Кто будет в тройке на итоговом голосовании? Месси , Мбаппе, Холанн", - сказал Тюкавин.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал французский нападающий Карим Бензема.