Футболисты «Амкара» сыграют в форме, посвященной дислексии

Дислексия – это частичное специфическое нарушение процессов чтения, письма и счета. Это не заболевание, а нейробиологическая особенность: мозг неправильно воспринимает и расшифровывает зрительную информацию – буквы или цифры. Иными словами, из-за дислексии детям сложно научиться читать и писать, а взрослым – делать это быстро и без ошибок. У дислексиков может быть развитая речь, нет проблем со зрением и слухом, они хорошо «схватывают» устную и визуальную информацию – но чтение дается им с трудом. Часто у людей с дислексией буквы «прыгают» во время чтения и меняют места в словах.