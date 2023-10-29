Экс-футболист Мостовой похвалил "Факел" за победу над "Спартаком" в РПЛ

"Спартак" сыграл ужасно. Нужно хвалить "Факел", который заслуженно победил. Я не припомню, чтобы гости имели хотя бы один голевой момент. Такого давно не было. Красно-белые провалили этот матч, хорошего ничего нет, но команда пока на четвертом месте", - заявил экс-футболист.