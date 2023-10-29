Экс-футболист Мостовой похвалил "Факел" за победу над "Спартаком" в РПЛ

Бывший футболист испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой заявил, что московский "Спартак" сыграл ужасно в матче с воронежским "Факелом" в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с "Евро-Футбол.Ру".
"Спартак" сыграл ужасно. Нужно хвалить "Факел", который заслуженно победил. Я не припомню, чтобы гости имели хотя бы один голевой момент. Такого давно не было. Красно-белые провалили этот матч, хорошего ничего нет, но команда пока на четвертом месте", - заявил экс-футболист.
Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 70-й минуте защитник "Спартака" Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры. В следующем туре красно-белые сыграют со столичным "Локомотивом", а "Факел" померится силами с грозненским "Ахматом".