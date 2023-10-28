"Ростов" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Футболисты "Ростова" со счетом 1:0 обыграли московский "Локомотив" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".
Мяч на третьей минуте забил Кирилл Щетинин.
"Ростов" прервал серию "Локомотива" из четырех матчей без поражений в РПЛ (две победы, две ничьих). Ростовчане одержали вторую победу подряд. В текущем сезоне команды играли друг с другом в третий раз. В рамках группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Ростов" одержал домашнюю победу со счетом 2:1, а в Москве успех праздновал "Локомотив" - 3:1.
В следующем туре "Ростов" 6 ноября на выезде сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" 5 ноября примет московский "Спартак".