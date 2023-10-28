"Ростов" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

"Ростов" прервал серию "Локомотива" из четырех матчей без поражений в РПЛ (две победы, две ничьих). Ростовчане одержали вторую победу подряд. В текущем сезоне команды играли друг с другом в третий раз. В рамках группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Ростов" одержал домашнюю победу со счетом 2:1, а в Москве успех праздновал "Локомотив" - 3:1.