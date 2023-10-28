Семак рассказал, почему Клаудиньо был заменен в матче с «Ахматом»

— Бывают хорошие игры, в которых нам на протяжении всего матча получается держать интенсивность и контролировать ход игры. В каких то матчах не так удачно получается. Это нормально. К сожалению, сами себе привезли гол и пришлось отыгрываться. В первом тайме нам не хватало надежности в обороне. Во втором тайме сыграли надежнее, не дали ничего создать сопернику у наших ворот. Мы могли забить третий гол и закончить игру спокойнее. По большому счету сегодня другой игры мы не ждали.



Клаудиньо болел, у него были небольшие проблемы с головной болью. Тем не менее он сегодня вышел и играл как мог. Но пришлось его заменить, потому что он чувствовал себя плохо уже по ходу матча, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».