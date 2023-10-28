Семак рассказал, почему Клаудиньо был заменен в матче с «Ахматом»

Футболист «Зенита» Клаудиньо был заменен в матче с «Ахматом» из‑за плохого самочувствия, сообщил Семак
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» подвел итоги матча 13 го тура МИР РПЛ с грозненским «Ахматом», а также сообщил, что полузащитник команды Клаудиньо был заменен из за плохого самочувствия.
Встреча 13 го тура МИР РПЛ, которая прошла на «Газпром Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Клаудиньо был заменен на 65 й минуте.
— Бывают хорошие игры, в которых нам на протяжении всего матча получается держать интенсивность и контролировать ход игры. В каких то матчах не так удачно получается. Это нормально. К сожалению, сами себе привезли гол и пришлось отыгрываться. В первом тайме нам не хватало надежности в обороне. Во втором тайме сыграли надежнее, не дали ничего создать сопернику у наших ворот. Мы могли забить третий гол и закончить игру спокойнее. По большому счету сегодня другой игры мы не ждали.
Клаудиньо болел, у него были небольшие проблемы с головной болью. Тем не менее он сегодня вышел и играл как мог. Но пришлось его заменить, потому что он чувствовал себя плохо уже по ходу матча, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» набрал 26 очков и приблизился к лидирующему «Краснодару» (28). «Ахмат» продлил серию без побед в чемпионате России до шести игр и с 12 очками занимает 13 е место в турнирной таблице.
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