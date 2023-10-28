Модрич: мы добились важной победы, все довольны. Беллингем — первоклассный парень

«Это был отличный день для нас! Не могу объяснить, что происходит с Беллингемом. Он приехал сюда недавно, но у всех возникает ощущение, будто он играет за нас уже давно.



Все довольны его игрой, его характером и человеческими качествами. Это не совпадение, что он так хорошо адаптировался. Он первоклассный парень, необычный талант. Мне кажется, что даже он не верит в те голы, которые забивает. Теперь ему нужно будет постараться держать подобный уровень.



Сегодняшняя победа – проявление ДНК мадридского «Реала» в чистом виде. Мы все счастливы. Это очень важная победа», – приводит слова Модрича Marca.