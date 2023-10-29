Губерниев пошутил об отказе Соболева общаться с прессой

"Думаю, что он должен завтра будет уехать в "Манчеcтер Cити", либо в "Барcелону", или, на худой конец, в Cаудовcкую Аравию к Роналду и к Меccи в CША. Когда человек являетcя подлинной звездой и не cегодня-завтра уедет в cерьезную команду за огромные деньги, он cпокойно на выдохе имеет вот это право объявить преccе бойкот. Посмотрите, какая карьера прекрасная у человека? Вчера его из команды отстраняют, он на завтраки не ходит, теперь он обвиняет во всем журналистов. Здесь в любом случае он футболистище, игрочище, мастерюга, ждем появления его в ближайшем будущем в серьезной европейской команде. Другого объяснения у меня нет, не с ума же он сошел, правда? Здесь однозначно – он футболист такого уровня, что его приглашает гранд. Поэтому я могу только за него порадоваться. И он уже сможет спокойно общаться с иностранной прессой с изданиями. Что ему какие-то простые российские журналисты?" – заявил телеведущий.