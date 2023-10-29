Андрей Канчельскис: с «МЮ» мы ни разу не проиграли «Ман Сити»

«За «Юнайтед» я ни разу не проиграл в дерби, но играет же вся команда. Не один же я выходил на поле. Настрой клуба и всех футболистов влияет на результат. Так получилось.



«Чем интересна АПЛ и почему её все смотрят — играют все 90 минут, несмотря на результат. Даже когда мы вели 4:0, играть нужно было до конца. Казалось бы, куда при таком счёте бежит команда противника? Что они хотят? Вот побежал их левый защитник, а ты — нет — получишь нагоняй от тренера. Тебе тоже надо бежать! Всё просто и очевидно. Я про себя задавался вопросом: «Ну куда ты бежишь, если проигрываете 0:4? Вы же не забьёте за 10 минут четыре». Но у них в крови играть до конца. В 1994-м тоже можно было на 3:0 закончить, но играли все 90 минут. «Сити» сопротивлялся до конца, несмотря на счёт», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Марией Куцубеевой.