Радимов назвал двух лучших нападающих РПЛ

"Я думаю, что, наряду с Матео Кассьеррой, это лучший нападающий чемпионата на данный момент. Для "Краснодара" это вообще определяющий футболист, потому что он может принять, может забить, он техничен, у него удар с двух ног. Он психологически очень хорошо держит. Помните матч, когда он "Ростову" забил победный? Думаю, что он стоит своих денег и оправдал их давно. Это ключевая фигура в составе "Краснодара", - сказал Радимов.