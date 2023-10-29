Радимов назвал двух лучших нападающих РПЛ
Бывший футболист сборной России и "Зенита" Владислав Радимов высказался об игре нападающего "Краснодара" Джона Кордобы. Его слова передает "Матч ТВ".
"Я думаю, что, наряду с Матео Кассьеррой, это лучший нападающий чемпионата на данный момент. Для "Краснодара" это вообще определяющий футболист, потому что он может принять, может забить, он техничен, у него удар с двух ног. Он психологически очень хорошо держит. Помните матч, когда он "Ростову" забил победный? Думаю, что он стоит своих денег и оправдал их давно. Это ключевая фигура в составе "Краснодара", - сказал Радимов.
Кордоба выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. До перехода в российский клуб нападающий играл в Германии за "Герту", "Кельн" и "Майнц 05".
В текущем сезоне колумбийский форвард провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Кордоба в списке лучших бомбардиров сезона уступает только Матео Кассьерре, у которого 10 голов.
29 октября "Краснодар" сыграет на выезде с ЦСКА. Начало матча в 19:30 по московскому времени.