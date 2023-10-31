Де Дзерби может заменить Анчелотти в «Реале»

«Реал» продолжает поиски нового главного тренера на случай расставания с итальянским специалистом Карло Анчелотти .

Как сообщает Todofichajes , в сферу интересов «сливочных» входит наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Итальянец работает в английской команде с сентября прошлого года.

Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона Анчелотти возглавит национальную команду Бразилии.

Напомним, Карло Анчелотти находится у руля «Реала» с 2021 года. Перед этим итальянский специалист был главным тренером английского «Эвертона».