Де Дзерби может заменить Анчелотти в «Реале»
«Реал» продолжает поиски нового главного тренера на случай расставания с итальянским специалистом Карло Анчелотти.
Как сообщает Todofichajes, в сферу интересов «сливочных» входит наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Итальянец работает в английской команде с сентября прошлого года.
Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона Анчелотти возглавит национальную команду Бразилии.
Напомним, Карло Анчелотти находится у руля «Реала» с 2021 года. Перед этим итальянский специалист был главным тренером английского «Эвертона».
В данный момент мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, набрав 28 очков по итогам 11 проведённых матчей.
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