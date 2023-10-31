Первушин объяснил поражение «Спартака» от «Факела»

Бывший футболист «Динамо» Алексей Первушин заявил, что «Спартак» проиграл «Факелу» в 13 м туре чемпионата России из за просчета главного тренера Гильермо Абаскаля.
Встреча МИР РПЛ прошла в Воронеже в субботу и завершилась победой «Факела» со счетом 2:0.
— У «Спартака» четвертое поражение в пятом выездном матче. Это провал?
— Конечно. Чтобы претендовать на высокие места, помимо домашних побед нужны ничейные результаты на выезде. А у «Спартака» и дома то не всегда получается выигрывать.
— Можно ли сказать, что именно плохое поле стало главной причиной поражения «Спартака» от «Факела»?
— Это отмазка для слабых. А для «Факела» поле было другое? Просто воронежцы использовали более подходящую тактику для таких условий. В этом и заключается мастерство тренера и команды — умение перестроиться, если нет возможности играть в тот футбол, который команда исповедует.
Нужно было найти вариант, который позволил бы добиться результата на таком плохом поле. Здесь большой просчет Абаскаля. Тем более, впереди у его команды есть мощный форвард. Соболев и вверху может хорошо играть. Везение тоже, конечно, сыграло свою роль, как и настрой на игру. В этом матче «Факел» был настроен просто супер. Поэтому победа получилась заслуженной, — приводит слова Первушина «Евро Футбол.Ру».