Первушин объяснил поражение «Спартака» от «Факела»

Бывший футболист «Динамо» Алексей Первушин заявил, что «Спартак» проиграл «Факелу» в 13 м туре чемпионата России из за просчета главного тренера Гильермо Абаскаля.

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Встреча МИР РПЛ прошла в Воронеже в субботу и завершилась победой «Факела» со счетом 2:0.

— У «Спартака» четвертое поражение в пятом выездном матче. Это провал?

— Конечно. Чтобы претендовать на высокие места, помимо домашних побед нужны ничейные результаты на выезде. А у «Спартака» и дома то не всегда получается выигрывать.

— Можно ли сказать, что именно плохое поле стало главной причиной поражения «Спартака» от «Факела»?

— Это отмазка для слабых. А для «Факела» поле было другое? Просто воронежцы использовали более подходящую тактику для таких условий. В этом и заключается мастерство тренера и команды — умение перестроиться, если нет возможности играть в тот футбол, который команда исповедует.