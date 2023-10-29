Игру «Спартака» назвали полной импотенцией
Бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев не понимает, почему руководство "Спартака" не увольняет Гильермо Абаскаля. Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"Абаскаля нужно было уже давно убирать! То, что мы видим сейчас в исполнении "Спартака", - это полная импотенция, не только в игре, но в эмоциях и менталитете! "Спартак" выглядит, как средняя команда, которая ни на что не претендует! Не понимаю, чего ждет руководство!" - сказал Корнеев.
Абаскаль возглавил "Спартак" перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.
28 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" на выезде проиграл воронежскому "Факелу" со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.
В следующем туре "Спартак" сыграет с "Локомотивом" в Черкизово.