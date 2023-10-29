Игру «Спартака» назвали полной импотенцией

"Абаскаля нужно было уже давно убирать! То, что мы видим сейчас в исполнении "Спартака", - это полная импотенция, не только в игре, но в эмоциях и менталитете! "Спартак" выглядит, как средняя команда, которая ни на что не претендует! Не понимаю, чего ждет руководство!" - сказал Корнеев.