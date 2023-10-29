Титов рассказал, что нужно сделать Абаскалю, чтобы быть настоящим мужиком

"Хорошо, уволят Абаскаля, а кто сейчас придет и будет работать? Впереди еще месяц с лишним до паузы, если Абаскаль настоящий тренер и мужик, то пусть продолжает работать и показывать результаты, поднимать команду в таблице. И уже зимой надо будет делать выводы", - сказал Титов.