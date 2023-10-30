Черчесов объявил о паузе в тренерской карьере

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих карьерных планах.

© РИА Новости

Черчесов сидит без работы с июля, когда руководимый им «Ференцварош» проиграл фарерскому «Клаксвику» (0:3) в первом квалификационном раунде «Лиги Чемпионов».

«Я сейчас вам начну рассказывать, что должен делать. Я, наоборот, должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать — и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов по ходу тренерской карьеры возглавлял «Спартак», «Терек», «Амкар», «Динамо». Вместе с «Легией» выиграл чемпионат и Кубок Польши в сезоне 2015/16. Также «Ференцварош» под его руководством дважды выиграл чемпионат Венгрии и один раз Кубок страны.