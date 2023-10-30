Черчесов объявил о паузе в тренерской карьере

Черчесов объявил о паузе в тренерского карьере
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих карьерных планах.
Черчесов сидит без работы с июля, когда руководимый им «Ференцварош» проиграл фарерскому «Клаксвику» (0:3) в первом квалификационном раунде «Лиги Чемпионов».
«Я сейчас вам начну рассказывать, что должен делать. Я, наоборот, должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать — и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
Черчесов по ходу тренерской карьеры возглавлял «Спартак», «Терек», «Амкар», «Динамо». Вместе с «Легией» выиграл чемпионат и Кубок Польши в сезоне 2015/16. Также «Ференцварош» под его руководством дважды выиграл чемпионат Венгрии и один раз Кубок страны.
Черчесов – единственный тренер, выводивший сборную России в плей-офф Чемпионата мира. На ЧМ-2018 году национальная команда дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.