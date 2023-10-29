Футболисты "Сочи" проиграли "Пари НН", не реализовав два пенальти

В матче 13-готура РПЛ футболисты "Пари НН" со счетом 1:0 обыграли "Сочи".

© Российская Газета

Счет в матче был открыт на 38-й минуте встречи. Отличился футболист нижегородского клуба Николай Калинский.

А после этого игроки "Пари НН" устроили одно из самых оригинальных празднований. Они подбежали к картонной фигуре дисквалифицированного защитника Кирилла Гоцука и обнялись с партнером, который в этой встрече не смог им помочь.

У сочинцев было сразу два реальнейших момента для того, чтобы избежать поражения. На 62-й минуте они получили право на первый пенальти, который не смог реализовать Ванья Дркушич. Партнеров выручил голкипер Артур Нигматуллин.

А уже в компенсированное время матча второй пенальти вызвался бить Кристиан Нобоа. Но и он не сумел переиграть вратаря.