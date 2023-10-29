Тренер «Урала» объяснил свое молчание в знак несправедливого судейства
Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко рассказал о своем отношении к судейству в МИР РПЛ, а также вспомнил свой молчаливый протест после игры с «Ростовом» в 10 м туре.
В воскресенье, 29 октября, «Урал» в гостевом матче 13 го тура МИР РПЛ проиграл «Динамо» со счетом 1:2. Уральская команда набрала 16 очков и занимает 10 е место в турнирной таблице. После игры с «Ростовом» (2:2) в сентябре Ганчаренко вышел к журналисту «Матч ТВ» на флеш интервью, но промолчал в ответ на все его вопросы. Позже тренер появился в микст зоне и на пресс конференции, где тоже хранил молчание.
— По судейству в этом матче есть вопросы? Можете промолчать, если есть. — Я могу молчать, могу говорить. Есть люди, которые разбираются. Мы очень эмоционально иногда воспринимаем. Иногда нам кажется, что судья нас подсушивает, а, пересмотрев эпизод, это может быть не так. Я спокоен в этом плане. В прошлый раз молчание было связано с тем, что было два вопиющих момента, — передает слова Ганчаренко корреспондент «Матч ТВ».
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Тренер «Урала» объяснил свое молчание в знак несправедливого судейства
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