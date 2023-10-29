Тренер «Урала» объяснил свое молчание в знак несправедливого судейства

— По судейству в этом матче есть вопросы? Можете промолчать, если есть. — Я могу молчать, могу говорить. Есть люди, которые разбираются. Мы очень эмоционально иногда воспринимаем. Иногда нам кажется, что судья нас подсушивает, а, пересмотрев эпизод, это может быть не так. Я спокоен в этом плане. В прошлый раз молчание было связано с тем, что было два вопиющих момента, — передает слова Ганчаренко корреспондент «Матч ТВ».