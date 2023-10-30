Личка рассказал об эмоциональном общении с футболистами "Динамо"

"Первый тайм с "Факелом" мне не понравился - мы выходили слишком спокойными (матч прошел 15 октября и завершился поражением "Динамо" со счетом 1:2 - прим. ТАСС), - скзаал Личка. - Во втором тайме стало лучше, начали стараться, бегать. Но в футбол играешь не 45 минут, а 90. Например, с "Локомотивом" сыграли неплохо. После матча могу озвучить свое видение команде, покажу моменты, которые нравятся. После игры уже поздно кричать, в перерыве - можно, чтобы команда взбодрилась. Такое уже было, но бутылкой еще ни в кого не попал".