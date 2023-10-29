Краснодарский футболист нокаутировал арбитра

Футболист любительского клуба «Тлюстенхабль» Антон Гапон в матче против «Изумруда» ударил главного арбитра матча в лицо.

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Инцидент произошел 28 октября.

На 17-й минуте матча Гапон нарушил правила. Арбитр подозвал футболиста, чтобы показать ему желтую карточку. Началась словесная перепалка, в результате которой футболист ударил судью в лицо. Рефери упал на газон. Он смог подняться на ноги, когда ему оказали медицинскую помощь.

Встреча была остановлена, «Тлюстенхаблю» присудили техническое поражение.

13 октября футболисты молодежной сборной России устроили драку со сверстниками из бразильского «Палмейраса».

Стычка произошла в концовке игры — на 87-й минуте матча один из футболистов южноамериканского клуба ударил по лицу воспитанника академии петербургского «Зенита» Илью Родионова, после чего в центре поля состоялась небольшая потасовка, по итогам которой Родионов вместе с его обидчиком получили по красной карточке и были удалены с поля.