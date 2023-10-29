Гол Чалова помог ЦСКА нанести "Краснодару" первое поражение в сезоне

В центрально матче 13-го тура РПЛ ЦСКА на домашней арене переиграл лидера турнира "Краснодар" - 1:0.

© Российская Газета

Матч между этими командами получился ярким, боевым, с обилием опасных моментов и борьбы.

Первый опасный момент, который вполне мог завершиться голом, создали гости. После подачи углового Тормена пробил головой в тот угол, где не было Игоря Акинфеева, но на выручку своему голкиперу пришел Милан Гайич, выбивший мяч из пустых ворот.

Армейцы на это ответили опасным ударом головой Федора Чалова, но Матвей Сафонов спас команду. Но следующее появление Чалова у ворот краснодарцев стало роковым. После передачи Аббосбека Файзуллаева форвард ЦСКА обработал мяч и с близкого расстояния вогнал мяч в сетку над Сафоновым - 1:0.

Во втором тайме голкипер гостей еще раз подтвердил свой высокий класс, отразив удар Ильи Агапова почти с 11-ти метров.

В концовке тренер гостей Владимир Илич провел замены и смог обострить игру. После ошибки Агапова партнеры вывели на удар Никиту Кривцова, но Акинфеев парировал мяч.

А когда и он не смог спасти команду, на выручку пришла штанга после удара Лукаса Оласы.