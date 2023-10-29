«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда в матче 13-го тура в гостях проиграла ЦСКА со счетом 0:1. Единственный забитый мяч — на счету нападающего армейцев Федора Чалова, который поразил ворота соперников на 41-й минуте.

Благодаря победе столичный клуб набрал 21 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар», несмотря на поражение, сохранил лидерство в списке. В активе команды 28 очков.