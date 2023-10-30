Игрок «Краснодара» Тормена рассказал, что ему не нравится в РПЛ

«Насколько длительные переезды начинают влиять на команду? Это сложно. Я не буду лгать. К сожалению, аэропорт закрыт. Поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать. Но мы стараемся не думать об этом слишком много.



У каждого есть свое мнение. Я думаю, да, это сложно. Путешествие за 11 часов до игры может повлиять на неё. Но, к сожалению, это не то, что мы можем контролировать. Нам просто нужно думать о победах", — приводит слова Тормены журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.