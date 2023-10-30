Мостовой рассказал о дрожащих коленках у футболистов «Краснодара»

«ЦСКА – хорошая команда. Уступить им в гостях может любой клуб РПЛ. В этом нет ничего страшного. Гораздо хуже, что «Краснодар» до этого потерял очки в матчах с командами, которые уступают им в классе. Это говорит о том, что у «быков» задрожали коленки. Ивич должен реагировать на такие вещи», — сказал Мостовой.