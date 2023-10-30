Выяснилось, чем Акинфеев раздражает футболистов

«У Акинфеева такая история. Ты ему бьешь, и он, не падая, ловит мяч. Он предвосхищает моменты. Многие вратари красиво падают, красиво переводят мячи, а тут — нет. Тебя, как нападающего или атакующего футболиста, это начинает раздражать. Вроде все правильно сделал, пробил в угол — а он там уже стоит!» — сказал Радимов.