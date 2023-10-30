Свищев поддержал идею включения белорусских клубов в чемпионат России по футболу

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» поддержал идею включения клубов из Белоруссии в чемпионат России по футболу.

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Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Перми заявил, что ведется работа над включением клубов из Белоруссии в список участников чемпионата России по футболу. Российская сторона уже ждет от соседнего государства конкретных предложений по командам, которые затем будут обсуждаться с Российским футбольным союзом (РФС).

— Об этом говорят уже многие годы, идея эта витает, ее многие обсуждают. Мы с вами понимаем, что РПЛ — достаточно ограниченная в сроках лига и в количестве участвующих команд четко всё прописано.

Взаимоотношения между нашими странами нужно и в футболе развивать. Это прежде всего поддержка белорусского футбола, но не стоит и забывать о российском. Я читал мнение и (Александра) Алаева, что есть большие сложности, и (Александра) Дюкова, который говорит, что идея хорошая, но надо смотреть, считать, обсуждать.

— То же минское «Динамо» смогло бы усилить наш чемпионат?