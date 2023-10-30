В КДК РФС рассказали, какие эпизоды 13-го тура РПЛ рассмотрят на заседании

«КДК рассмотрит эпизод с матча «Рубин» — «Балтика» с выходом Игнашевича за пределы технической зоны. «Факел» — «Спартак» — выход за пределы технической зоны Ташуева и тренера Молчанова, а также Абаскаля.



В матче «Зенит» — «Ахмат» Ромащенко пришёл на послематчевую пресс-конференцию с опозданием на 24 минуты, что является нарушением регламента. Также футболист «Ахмат» пришёл на послематчевое интервью с опозданием на 15 минут — это тоже нарушение технического регламента.



В матче «Пари НН» — «Сочи» Юран пришёл на послематчевое интервью с опозданием на девять минут. Также касаемо Юрана, выход за пределы технической зоны с выходом на поле. У «Пари НН» работа аккредитованных операторов в несогласованной зоне. Такие нарушения мы рассмотрим», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.