Деменко: у «Краснодара» спад, команда может угодить в психологическую яму

«Игра в целом порадовала. Оба клуба смотрелись хорошо по движению и темпу. Интрига была в матче. Многие говорили о том, что у ЦСКА есть проблемы. Но Федотов — хороший аналитик. В первом тайме мы увидели практически безупречный ЦСКА. В плане физики они тоже хороши.

Во втором тайме «Краснодар» уже мог забивать. Особенно концовку провели они активно. В какой-то степени ЦСКА повезло, конечно. У «Краснодара» сейчас небольшой спад. Команда потерпела первое поражение в лиге, и это может психологически сказаться. Если в следующем матче вдруг будет снова плохой результат, то клуб может угодить в яму психологическую. Удерживать первую строчку не так уж и легко», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».