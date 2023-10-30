Газзаев назвал Абаскаля далеким от футбола человеком

«Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль — человек, далекий от футбола», — сказал Газзаев.