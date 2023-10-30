Бразильский футболист сравнил Россию со своей страной

«В России намного холоднее, чем в Бразилии. Но я уже адаптировался, сыграл много игр. Каких-то сложностей нет — адаптируюсь и к погоде, и к команде, и к одноклубникам. Очень счастлив здесь находиться. Были ли стереотипы про Россию? Нет, ничего такого у меня не было. Про медведей тоже не слышал», — сказал Бителло.