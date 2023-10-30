Дэниэл Дринкуотер объявил о завершении карьеры футболиста.

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– Давай начнем с новостей. Думаю, новости должен сообщить ты, а не я.

– Да, думаю, я могу это сделать. Я бы хотел объявить об уходе из профессионального футбола. Этот момент приближался уже некоторое время, особенно в прошлом сезоне, и я думаю, что теперь пришло время, чтобы официально объявить об этом.

– Каково тебе говорить об этом?

– Я не думал, что это будет меня беспокоить, но говорить об этом – значит пощекотать себе нервы. Я думаю, что был готов к этому, я заканчиваю не на пике, и эмоции немного поутихли, что помогло принять решение. Я думаю, что слишком долго находился в подвешенном состоянии, я хотел играть, но не получал возможности играть на том уровне, где меня ценили бы.

Футбол был моей жизнью с тех пор, как мне исполнилось шесть или семь лет, он никогда не был легким делом.

Я думаю, то, что эмоции утихли, определенно помогло. Если бы я играл каждую неделю и был вынужден закончить карьеру из-за травмы или возраста, это было бы сложнее, – сказал 33-летний Дринкуотер.

Дэниэл – воспитанник «Манчестер Юнайтед», но за основную команду манкунианцев он не провел ни одной игры. «Юнайтед» отдавал хавбека в аренду «Хаддерсфилду», «Кардиффу», «Уотфорду» и «Барнсли», а затем футболист перешел в «Лестер» на постоянной основе.

В 2017 году Дринкуотер присоединился к «Челси», где провел 23 матча. Также он выступал на правах аренды за «Бернли», «Астон Виллу», «Касымпашу» и «Рединг».

В составе сборной Англии игрок провел 3 матча.