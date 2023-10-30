Защитник «Спартака» совершил больше всех перехватов в 13-м туре РПЛ

Лидером по выигранным единоборствам (20) в 13-м туре стал Александр Мартынович из «Рубина». А вот Витор Тормена из «Краснодара» совершил больше всех удачных технико-тактических действий (ТТД) – 119 (92%). На втором месте по этому показателю его одноклубник Хуниор Алонсо – 117 удачных ТТД (86%).