Защитник «Зенита» поделился эмоциями в связи с рождением дочери

Защитник «Зенита» Круговой о рождении ребенка: «С супругой сразу договорились — если мальчик, имя выбираю я, если девочка — она»
Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился с «Матч ТВ» эмоциями в связи с рождением дочери и рассказал, почему девочку назвали Аделиной.
Дочь в семье Кругового родилась перед матчем 13 го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча прошла в субботу на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Круговой вышел на замену в компенсированное время матча.
— Накануне матча с «Ахматом» у вас родилась дочь. Поздравления!
— Спасибо! Если честно, думал, всю ночь просижу в панике и ожидании, потому что процесс небыстрый, у некоторых по 7–8 часов занимает. Но у нас все, на самом деле, все прошло идеально и как надо. Девочка красивая такая! Все здорово!
— Уже осознали, что стали отцом?
— Дополнительная мотивация во всем точно появилась. Сразу же!
— Команда поздравила?
— Без приветственного тоннеля, как вы понимаете, конечно, не обошлось.
— Как игралось с «Ахматом»?
— Игрового времени немного получилось, но это говорит о том, что надо больше работать. Сейчас игр много, есть возможность себя проявить. Но вообще, конечно, особо хочется в ближайшее время забить или отдать голевую, чтобы отпраздновать рождение дочери на поле.
— Как выбирали дочери имя?
— С супругой сразу договорились — если мальчик, имя выбираю я, если девочка — она. У жены вариант Аделина был заранее, так в итоге и назвали.
— Почему игра с «Ахматом» получилась столь непростой для «Зенита»?
— Она изначально такой была. Больше того, мне кажется, что если бы мы не пропустили первыми, то настолько и не взбодрились бы. Так что, с одной стороны, плохо, что повел соперник. С другой — встряхнулись, забили два и выиграли. Когда вышел на замену, могли третий в ворота отправлять. Так что в целом все закономерно, — рассказал Круговой «Матч ТВ».