Защитник «Зенита» поделился эмоциями в связи с рождением дочери

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился с «Матч ТВ» эмоциями в связи с рождением дочери и рассказал, почему девочку назвали Аделиной.

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Дочь в семье Кругового родилась перед матчем 13 го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча прошла в субботу на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Круговой вышел на замену в компенсированное время матча.

— Накануне матча с «Ахматом» у вас родилась дочь. Поздравления!

— Спасибо! Если честно, думал, всю ночь просижу в панике и ожидании, потому что процесс небыстрый, у некоторых по 7–8 часов занимает. Но у нас все, на самом деле, все прошло идеально и как надо. Девочка красивая такая! Все здорово!

— Уже осознали, что стали отцом?

— Дополнительная мотивация во всем точно появилась. Сразу же!

— Команда поздравила?

— Без приветственного тоннеля, как вы понимаете, конечно, не обошлось.

— Как игралось с «Ахматом»?

— Игрового времени немного получилось, но это говорит о том, что надо больше работать. Сейчас игр много, есть возможность себя проявить. Но вообще, конечно, особо хочется в ближайшее время забить или отдать голевую, чтобы отпраздновать рождение дочери на поле.

— Как выбирали дочери имя?

— С супругой сразу договорились — если мальчик, имя выбираю я, если девочка — она. У жены вариант Аделина был заранее, так в итоге и назвали.

— Почему игра с «Ахматом» получилась столь непростой для «Зенита»?