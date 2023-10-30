Президент ФИФА высказался о нападении фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»

«В футболе нет места насилию ни на поле, ни вне его. Событиям, подобным тем, что произошли в Марселе перед матчем французской Лиги 1 между командами «Марсель» и «Лион», нет места ни в нашем спорте, ни в нашем обществе, и я призываю соответствующие органы обеспечить принятие надлежащих мер.



В футболе все без исключения игроки, тренеры и болельщики должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться нашим спортом», — написал Инфантино на свой странице в соцсетях.