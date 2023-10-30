Защитник «Краснодара» рассказал, что его раздражает в России

«Насколько длительные переезды начинают влиять на команду? Это сложно. Я не буду лгать. К сожалению, аэропорт закрыт. Поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать. Но мы стараемся не думать об этом слишком много», — сказал Тормена.