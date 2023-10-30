Тренеру «Лиона» наложили 13 швов на лице после нападения фанатов на автобус

Главному тренеру «Лиона» Фабио Гроссо наложили 13 швов на лице после нападения болельщиков «Марселя» на автобус команды перед матчем 10-го тура французской Лиги 1. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате этого главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса.