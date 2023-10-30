Ветеран ЦСКА назвал самые нестабильные команды российского футбола

«По игре мне пока больше всего нравится петербургский «Зенит». Как-то они подрасслабились, в начале никак не могли с уходом Малкома справиться, но уже набрали ход и близко к первому месту располагаются. «Динамо» хорошо сейчас себя чувствует, довольно уверенно обыграли они «Урал». «Спартак» временами показывает неплохую игру, ЦСКА. Но им не хватает стабильности. Будет стабильность — будет результат хороший. Но этого очень тяжело добиться, тренеру надо очень много работать для этого, настраивать футболистов на игру, мотивировать», — заявил Пономарев.