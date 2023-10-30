Тренер рассказал о влиянии тюрьмы на карьеру Кокорина

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович рассказал о влиянии тюрьмы на карьеру нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

«Ситуация с тюрьмой оказала большое влияние на Кокорина. Играть на Кипре — абсолютно бессмысленно для его таланта. Он мог сделать больше, но такова судьба — ничего не поделаешь», — заявил специалист.

По мнению тренера, Кокорин до сих пор не смог восстановиться и вернуться на свой уровень, поэтому и не заиграл в Италии.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Сезон-2022/2023 нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе», став в ее составе победителем национального первенства. 5 сентября стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в годовую аренду у итальянского клуба.