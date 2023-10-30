Игрок "Краснодара" рассказал, что его раздражает в России

Виктор Тормена, бразильский защитник ФК «Краснодар», рассказал, что ему вместе с другими игроками команды приходится много ездить по России. Об этом пишет РИА «Новости».

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На юге и в центральной части России с 24 февраля 2022 года действует режим ограничения полетов. Он распространяется, в том числе, на аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара.

Тормена отметил, что воздушная гавань закрыта, «поэтому некоторые поездки получаются утомительными».

В частности, пояснил футболист, команде потребовалось 11 часов, чтобы добраться до Москвы. Он добавил, что игроки устали от длинной дороги.

По его словам, усталость и раздражение накапливаются. Вместе с тем, уточнил Тормена, футболисты стараются излишне не думать о сложностях.